В iQala оказано свыше 90 000 услуг

Задачей Центра является максимальное упрощение процесса получения услуг по принципу «одного окна».

Для горожан маршрут хождения по инстанциям сузился ровно до одной точки назначения, а сам процесс стал гораздо комфортнее. На сегодня в Центре iQala для физических и юридических лиц доступно 152 услуги, оказано свыше 90 000 услуг для физических и юридических лиц. Здесь можно получить услуги таких организаций, как АО «Астана-РЭК», АО «Астана-Теплотранзит», ГКП «Астана су арнасы», ТОО «Clean city NC», ТОО «SPK Astana Development», ТОО «Астанаэнергосбыт», АО «Казахтелеком» и т. д., сообщает официальный сайт акимата столицы.

Посредством портала Iqala.kz жители Нур-Султана могут получать услуги в режиме онлайн. Кроме того, Центром городских услуг создан Telegram-бот за счет интеграции с базой данных ТОО «Астана ЕРЦ». С помощью «IQalakz_bot» можно моментально получить свежую квитанцию ЕРЦ, всего лишь введя номер лицевого счета.