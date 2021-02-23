Фискализация денежных переводов затронет только предпринимателей

В Министерстве финансов пояснили планы по налогообложению карточных переводов.

Существующие на сегодняшний день мобильные банковские сервисы дали импульс перехода большой части наличного оборота между физическими лицами в безналичную среду. Такие переводы физических лиц не являются предметом администрирования КГД МФ РК и не являются объектом налогообложения, сообщили в пресс-службе Министерства финансов. Вместе с тем новые сервисы БВУ, предназначенные для личных переводов также стали использоваться и в предпринимательской деятельности, т. е. при реализации предпринимателями товаров, работ и услуг. Речь идет о фискализации и проведении таких переводов через онлайн ККМ с последующим отражением в налоговой отчетности.

«Как известно, на сегодняшний день субъекты микро-малого бизнеса освобождены от уплаты налога с дохода до 2023 года. До этого времени параллельно с совершенствованием специальных налоговых режимов налоговые органы должны проработать механизмы по разделению мгновенных переводов, используемых в личных целях и в предпринимательской деятельности. Одним из решений на сегодняшний день является использование отдельного счета, предназначенного для предпринимательской деятельности, куда будут поступать платежи за реализованные товары, работы и услуги», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что БВУ уже разработали подобные мобильные приложения и начали активную работу по популяризации их в предпринимательской среде. Также в рамках рассматриваемых решений предлагается разработать систему управления рисками. Предполагается, что она с максимальной вероятностью определит признаки коммерческих операций без постановки на учет в качестве субъекта бизнеса или предпринимателей, использующих личные счета в предпринимательской деятельности.