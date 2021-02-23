Комитет госдоходов запустил виртуального помощника по документообороту

KGD_kantselyariya работает на площадке мобильного приложения Telegram.

Информацию о рассмотрении письма государственным органом теперь можно получить с помощью чат-бота «KGD_kantselyariya», созданного в мессенджере Telegram. Он создан для удобства налогоплательщиков и оперативного получения ими следующей информации по вопросу документооборота:

— входящий номер и дата обращения;

— исходящий номер и дата ответа от комитета на обращение;

— данные ответственного исполнителя в комитете по обращению налогоплательщика (Ф.И.О. и номер телефона).

Для получения информации в чат-боте необходимо написать следующее:

— Ф.И.О. или полностью наименование организации;

— дату и исходящий номер обращения.

Данной услугой можно воспользоваться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 9:00 до 18:30 часов.