Комитет госдоходов запустил виртуального помощника по документообороту
KGD_kantselyariya работает на площадке мобильного приложения Telegram.
Информацию о рассмотрении письма государственным органом теперь можно получить с помощью чат-бота «KGD_kantselyariya», созданного в мессенджере Telegram. Он создан для удобства налогоплательщиков и оперативного получения ими следующей информации по вопросу документооборота:
— входящий номер и дата обращения;
— исходящий номер и дата ответа от комитета на обращение;
— данные ответственного исполнителя в комитете по обращению налогоплательщика (Ф.И.О. и номер телефона).
Для получения информации в чат-боте необходимо написать следующее:
— Ф.И.О. или полностью наименование организации;
— дату и исходящий номер обращения.
Данной услугой можно воспользоваться в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 9:00 до 18:30 часов.