В системе контроля кассовых операций есть готовые шаблоны для обнаружения всех известных и актуальных для ритейла нарушений, а также возможность создавать индивидуальные сценарии.

Система контроля кассовых операций (СККО) позволяет ритейлерам устранять причины финансовых потерь на кассовой линии — воровство, ошибки и дисциплинарные нарушения кассиров. С выходом версии Set Prisma 7 нарушения можно выявлять эффективнее — улучшенные алгоритмы на 35% точнее отсекают ложные инциденты, экономя тем самым время оператора на просмотр видео.

СККО сопоставляет данные из системы, в которой работает кассир, с потоком видеонаблюдения за кассой. Set Prisma автоматически фиксирует подозрительные события и прикладывает к ним фрагменты видеозаписи. В системе есть готовые шаблоны для обнаружения всех известных и актуальных для ритейла нарушений. В версии 7 появилась возможность создавать индивидуальные правила, что позволит аналитику работать практически с неограниченным количеством сценариев.

Оператор может контролировать как один, так и централизованно все магазины сети из одного окна — следить за ситуацией онлайн или регулярно проверять накопленные системой данные о потенциальных нарушениях. Вся работа от начала до конца происходит в едином интерфейсе нового ИТ-решения для ритейла.

Система на основе правил, фильтров и поиска фиксирует подозрительные инциденты и привязывает к ним фрагменты видео.

Аналитик последовательно просматривает инциденты. Set Prisma добавляет потенциальные суммы ущерба, можно начинать с крупнейших. Посмотрев видео (а иногда достаточно уже стоп-кадра), аналитик отклоняет или подтверждает нарушение, там же оставляет комментарий, делает отметки на скриншоте встроенным графическим редактором.

По завершении — в один клик формируется отчёт по подтвержденным нарушениям. В него попадают данные чека, кассы и кассира, время инцидента, скриншот с пометками, комментарий и сумма ущерба (если есть).

Доработки новой версии позволят ритейлеру устранять больше финансовых потерь без привлечения дополнительных ресурсов со своей стороны — для работы с 50 магазинами по 2 кассы в Set Prisma 7 достаточно 3-х сотрудников. Для работы с предыдущей версией требовалось 6 сотрудников, а при классическом видеонаблюдении без СККО для выявления тех же нарушений нужны 18 человек.

Система аккумулирует сценарии нарушений из практики ритейлеров России и СНГ уже 20 лет. В помощь оператору — классификатор со 100 описаниями, а аналитику для проверки гипотез помогут больше 30 параметров поиска по системе. Себестоимость обнаружения одного нарушения делает целесообразным даже выявление потерь, связанных с продажей пластиковых пакетов.

«Потери ритейлеров на кассовой линии доходят до 30% всех потерь магазина. Алкомаркет протестировал Set Prisma на нескольких магазинах — 7 человек уволены, 5 уголовных дел. Сеть из 8 магазинов по 10-15 касс оценила ущерб, выявленный с помощью системы, в 3,5–4 миллиона рублей за год. Осенью у нас вышли три статьи на эту тему — там есть конкретные сценарии воровства, интересные расчёты и кейсы работы современной СККО. C Set Prisma можно получить представление о ситуации в магазине на пилотном проекте — в течение одного месяца», — отмечает Гурген Тоноян, продакт-менеджер Set Prisma компании CSI.

Совместимость Set Prisma с кассовыми системами

Set Prisma совместима с кассовыми решениями Set Retail 10, Профи-Т, 1С:Розница, R-Keeper, Frontol-6, ШТРИХ-М, Супермаг УКМ-4 и Artix через модуль интеграции. Set Prisma используют крупные федеральные торговые сети, алкомаркеты и пекарни, магазины «у дома» на 1–2 кассы. География — Россия, Беларусь, Казахстан и другие страны СНГ. Расчёт стоимости проекта делается по запросу на сайте компании-вендора.