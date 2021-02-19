Astana Motors будет развивать конкурента «Колёс»

Агрегатор Mycar.kz поможет продать авто или взять кредит на его покупку.

Глава Astana Group Нурлан Смагулов рассказал об итогах работы Astana Motors и планах на ближайший год. Так, в числе проектов, которым планируется уделить внимание — развитие приложения Mycar.kz. Согласно отчету компании, доля Astana Motors на рынке РК составила 25%, а в премиум сегменте — 64%. Продажи по итогам 2020 года выросли на 24,4%. Всего было продано более 26 тыс. новых автомобилей и более 5 тыс. авто с пробегом.

Сервис Mycar.kz планируется сделать одним из крупнейших агрегаторов частных и коммерческих объявлений по продаже автомобилей в Казахстане. Кроме того, в рамках Mycar.kz появится экосистема с набором дополнительных сервисов. В приложении пользователи смогут продать и купить автомобиль, или оформить его в кредит в МФО Mycar Finance.

В апреле текущего года в Нур-Султане состоится открытие автосалона Mycar.kz для реализации автомобилей с пробегом в новом формате. Строительство такого же автосалона стартовало и в Алматы. В автосалонах новой концепции можно будет купить или продать автомобиль, оформить автокредит и страховку, а также получить госномера и пройти регистрацию. Все автомобили, представленные в них, будут выставляться и в цифровой витрине мобильного приложения Mycar.

«В автоцентре можно будет зарегистрировать автомобиль (здесь же в ЦОНе), застраховать его и получить на него кредит, получить номера. Посетители смогут пообедать или оставить детей в детской зоне. Словом, будет создана экосистема под одной крышей. Я думаю, люди с барахолок постепенно переберутся в такие автоцентры, и этот рынок станет белым. Цель нашей компании — вывести из теневого рынка продажу машин с пробегом. Что касается стартапа Mycar.kz, идея принадлежит молодым сотрудникам нашей компании. Считайте это нашими венчурными инвестициями. Конечно, наши продукты тоже будут реализовываться через этот стартап. Мы инвестируем в цифру по велению времени, не скрою, что тут для нас в хорошем смысле раздражителем является сервис «Колёса.kz», — рассказал Нурлан Смагулов.