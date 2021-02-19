При экспорте IT-услуг будут предусмотрены меры господдержки.

В начале года Глава государства подписал закон, который позволяет субсидировать IT-компаниям расходы на экспорт. Работа над правилами возмещения завершена, с ними можно будет ознакомиться и дать свои предложения на портале Открытых НПА Legalacts.egov.kz. Теперь государство возместит часть затрат IT-компаниям, которые работают на экспорт, также предусмотрено выгодное кредитование. Об этом рассказал глава МЦРИАП Багдат Мусин.

«Мои коллеги совместно с Министерством торговли и интеграции проделали большую работу для того, чтобы IT-компании уже с этого года смогли возместить часть своих затрат при экспорте IT-услуг. Например, можно будет возместить часть затрат на маркетинг и продвижение своих услуг за рубежом. Совсем скоро будут утверждены правила, и компании, которые имеют индустриальный сертификат (выдает нацпалата Атамекен), компании-участники Astana Hub смогут подать заявку в QazTrade», — сообщил министр.

На возмещение смогут претендовать все IT-компании под ОКЭДами: 58.21, 58.29, 62.01, 62.02.2, 63.11.1, 63.12. Возместить можно будет расходы по рекламе за рубежом и участию в выставках, форумах и т. д., затраты на сертификацию, аккредитацию, содержание филиалов и представительств, а также на регистрацию бренда и франчайзинг.

Помимо этого через программу «Экономика простых вещей» IT-компании смогут получать в БВУ кредиты для развития бизнеса по ставке вознаграждения не более 6% годовых. Теперь компании, занимающиеся программированием, услугами в области обработки данных, размещением приложений, компании предлагающие услуги по обучению компьютерной грамотности и программированию смогут претендовать на такого рода поддержку.

«Считаю, что это отличные меры господдержки, которые смогут быть реальной помощью и тригером для роста рынка. Если у вас есть идеи и задачи, которые волнуют IT-компании и которые мы вместе сможем решать, предлагайте», — добавил Багдат Мусин.