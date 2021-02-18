Доходы от услуг связи в Казахстане в январе 2021 года

Темпы роста рынка приблизились к 10%.

Услуг связи в январе текущего года, согласно данным Агентства по статистике РК, оказано на сумму 78,5 млрд тенге, что на 9,4% больше объема января 2020 года.

Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в январе 2021 года составила примерно 1,62 млрд против 1,78 млрд годом ранее — это на 9% меньше. Практически неизменными остались доходы в секторе местной телефонной связи — доходы в январе 2021-го составили 3 млрд тенге (на 0,3% меньше). От услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник операторы выручили 3,67 млрд тенге против 3,3 млрд тенге годом ранее (+11,2%). Объем услуг мобильной связи — 19,7 млрд тг (на 1,1% больше), интернет — 30,3 млрд тенге (на 17,4% больше); прочие телекоммуникационные услуги — 15,8 млрд тенге против 13,7 млрд тенге за аналогичный период 2029-го (на 15% больше).

Как и ранее, наибольшие доли в общем объеме услуг связи в январе 2021 года приходятся на интернет, мобильную связь, а также на прочие телекоммуникационные услуги.

Уровень проникновения телеком-сервисов

В январе 2021 года число фиксированных телефонных линий составило 3,1 млн единиц (без изменений), количество абонентов сотовой связи составило 24,2 млн единиц (некоторое снижение), из них почти 16 млн имеют доступ к интернету. Таким образом, уровень проникновения интернета среди абонентов мобильной связи составил 66%, несколько увеличившись. Наконец, количество абонентов фиксированного интернета — почти 2,63 млн (заметное увеличение).

Самое главное

Продолжаем наблюдать эволюцию качественных показателей, например, уровня проникновения интернета среди абонентов мобильной связи. Как отмечалось ранее, вероятно, его рост будет продолжаться до целевых значений 80-85% (опираясь на среднеевропейский показатель).