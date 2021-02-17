В Күнделік опровергли информацию о взломе

Пользовательские данные находятся в полной безопасности.

Директор ТОО «Күнделік» Мухтар Ильясов сообщил о том, что информация о взломе системы «Кунделик», распространяющаяся в сети, не соответствует действительности. По его словам, инфраструктура электронного дневника располагается на базе серверного центра АО «Национальные информационные технологии», она защищена от внешних взломов.

«Система постоянно находится под мониторингом АО «Государственная техническая служба» КНБ РК. Любые внешние атаки отслеживаются Комитетом национальной безопасности. При работе с данными в электронной системе необходимо соблюдать правила личной информационной безопасности. Логин и пароль нельзя передавать третьим лицам или оставлять в открытом доступе. Такие случаи приводят к блокировке аккаунтов, и возможны нежелательные последствия. Злоумышленник воспользовался доступом и оставил в системе нецензурные сообщения. Они были удалены службой технической поддержки. Этот профиль заблокирован, — заключил Ильясов.

В сообщении, опубликованном в аккаунте Facebook Министерства образования и науки РК, также заявили, что никакого взлома не было, пользовательские данные находятся в полной безопасности.