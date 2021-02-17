LED-экраны появились на аварийно-опасных автотрассах ВКО

Места их установки были выбраны специалистами управления административной полиции с учетом анализа аварийности.

В департаменте полиции ВКО решили с помощью современных технологий бороться с аварийностью на основных автотрассах области. Как сообщает Polisia.kz, ДП ВКО совместно с дорожными организациями (ВКО филиал ТОО «Казахавтодор») на постоянной основе проводят всевозможные работы по профилактике аварийности и соблюдению правил дорожного движения водителями на дорогах региона. При этом большое значение для этого имеют своевременные методы информирования участников дорожного движения. Поэтому на наиболее аварийно-опасных участках были установлены пять LED-экранов, на которых водители перед выездом из населенных пунктов смогут ознакомиться с информацией о состоянии дорог, аварийности, погодных и дорожных условиях.

«LED-экраны появились на автотрассах „Усть-Каменогорск — Алтай“, „Омск — Майкапчагай“ и „Усть-Каменогорск — Риддер“. Места их установки были выбраны специалистами управления административной полиции с учетом анализа аварийности и физико-географических особенностей региона», — рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

К слову, за январь текущего года на территории ВКО зафиксировано уже 64 дорожно-транспортных происшествия, из них — 12 со смертельным исходом, а 82 человека получили всевозможные телесные повреждения. За январь 2020 года зафиксировано 80 ДТП, из них число смертельных несчастных случаев — 13, получили телесные повреждения 133 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение количества ДТП на 20%, числа погибших — на 8%, раненых — на 38%. Полицейские ВКО напоминают водителям, что круглосуточную информацию о состоянии автомобильных дорог и проезжаемости по ним можно узнать в дежурной части Управления местной полицейской службы ДП ВКО по телефону 77-60-05 и операторских служб ТОО «Казахавтодор» — 26-28-08, ТОО «Облшыгысжол» — 57-42-52.