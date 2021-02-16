Казахский язык стал доступен на платформе Microsoft Teams

Она стала одной из первых зарубежных платформ для современного рабочего и учебного пространства, адаптированных на казахский.

Платформа для онлайн-коллаборации и образования Microsoft Teams стала доступна на казахском языке для всех пользователей, особенно эта возможность востребована в организациях образования. Microsoft Teams стала одной из первых зарубежных платформ для современного рабочего и учебного пространства, адаптированных на казахский язык. На сегодняшний день платформой Microsoft Teams в системе образования пользуются порядка 250 тысяч казахстанских пользователей, большая часть из которых (70%) приходится на общеобразовательные школы. Локализация платформы на казахский язык направлена на повышение эффективности сектора образования в Казахстане.

С начала карантинных ограничений казахстанские учреждения образования столкнулись с вопросом поиска подходящих инструментов, которые отвечали бы необходимым требованиям для обеспечения качественного, удобного и безопасного процесса обучения в дистанционном режиме. Согласно приказу Министерства образования и науки РК, Microsoft Teams входит в список рекомендованных цифровых платформ для организации процесса образования в дистанционном режиме. При этом одним из важных критериев выбора образовательными учреждениями платформы для проведения онлайн-уроков является возможность использования сервиса на казахском языке.

«В течение последней четверти 2020 года, а также во время летних каникул в рамках обучающих семинаров, организованных Microsoft в городах Алматы и Нур-Султан, а также Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях, мы неоднократно получали запросы от преподавателей, представителей школ и вузов на обеспечение возможности использования платформы на государственном языке. Мы ставим своей целью улучшение пользовательского опыта и стремимся к тому, чтобы инструменты Microsoft делали рабочие процессы наших пользователей проще, доступнее и эффективнее, поэтому было принято решение о локализации сервиса на казахский язык в короткие сроки. Кроме того, наше решение продиктовано стремлением поддержать активную работу государства в развитии языков, в том числе — государственного», — прокомментировал Нурлан Жаныбек, руководитель по работе с сектором образования Microsoft в Казахстане и странах СНГ.

Локализация платформы стала еще одним шагом в рамках сотрудничества Министерства образования и науки РК и компании Microsoft. В июле 2020 года между Microsoft и министерством был подписан меморандум о взаимопонимании с целью развития сотрудничества в области цифровой трансформации образования для улучшения качества учебного процесса и повышения конкурентоспособности казахстанского образования и науки через цифровизацию.

«Из 7 тысяч школ более половины занимаются на государственном языке, а это свыше 2,5 млн детей, обучение которых проводится на казахском языке. По этой причине нам важна локализация информационных систем и программного обеспечения. Несмотря на эргономику, школьникам проще будет работать на компьютере, если интерфейс будет на языке их обучения», — отметил вице-министр образования и науки РК Рустем Бигари.

Учитывая актуальность вопроса и острую необходимость для пользователей, было получено одобрение на локализацию платформы, и уже к концу октября 2020 г. платформа стала доступна для использования на казахском языке в мобильном приложении, web-версии и в основной версии для десктопов. Также сегодня Microsoft Teams интегрирован в образовательную информационную систему «Күнделік» для упрощения организационного и образовательного процессов для преподавателей, родителей и учащихся.

Помимо Microsoft Teams, большинство приложений Microsoft Office 365 были локализованы ранее. Так, казахский язык доступен во всех основных приложениях и сервисах, таких как Microsoft Translator apps, Office, Translator for Bing, а также Azure Cognitive Services Translator для бизнеса и разработчиков.