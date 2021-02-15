В 2020 году рост интернет-мошенничества в Нур-Султане вырос на 59%

До 2700 фактов интернет-мошенничества зарегистрировано в полиции

За совершение интернет-мошенничеств полицейские привлекли к уголовной ответственности 97 лиц, потерпевшим возмещено порядка 100 миллионов тенге, передает Polisia.kz.

Темп роста популярности онлайн-торговли стал заметен в период пандемии, этим воспользовались мошенники в сети интернет. Среди них можно выделить мошенничества, совершенные под предлогом продажи медицинских масок, антисептиков, лекарств, шуб, сотовых телефонов, мебели. Все это продавалось мошенниками с сотен фейковых аккаунтов и в объявлениях в социальных сетях. Такие интернет-ресурсы в дальнейшем выявлены и заблокированы.

Другие мошенники представлялись сотрудниками банков, и у держателей банковских карт путем обмана выманивали их реквизиты и SMS-пароли. Тем самым преступники получали доступ к счетам и совершали хищения в сети интернет. От действий таких мошенников пострадало более 300 жителей столицы, а ущерб составил порядка 300 миллионов тенге. Расследование этих таких дел показывает вывод денег на счета зарубежных банков.

Во второй половине года больше всех пострадали пользователи сайта частных объявлений OLX и Kolesa. Тем, кто пытался на этих сайтах продать товар, мошенники предлагали услуги доставки, которой не существует. При этом мошенники отправляли ссылку, схожую с настоящим сайтом, просили заполнить анкету, где необходимо было указать банковской карты. После заполнения анкеты пользователи оставались не только без прибыли, но и без накоплений. Таких пострадавших насчитывается 600 человек.

Полиция рекомендует:

— не передавать третьим лицам реквизиты банковских карт, CVV-коды и пароли;

— отказаться от предоплаты, не удостоверившись в наличии товара и его качестве;

— во избежание оформления онлайн-кредитов не передавать посторонним лицам свои персональные данные;

— не участвовать в сомнительных акциях по приумножению денег;

— проверять достоверность предоставляемых услуг.