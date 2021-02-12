Концепция цифровизации утверждена в минторговли

Проекты разделили на три основные группы: техническое регулирование и защита прав потребителей, внутренняя торговля и электронная коммерция.

8 февраля состоялась коллегия Министерства торговли и интеграции РК. Один из главных вопросов, который был представлен, — это цифровые проекты торгового ведомства. Как рассказала вице-министр Асель Жанасова, проекты разделили на три основные группы: техническое регулирование и защита прав потребителей, внутренняя торговля и электронная коммерция, внешнеторговая деятельность и продвижение экспорта, передает Елорда Инфо.

Оцифровка процессов аккредитации и сертификации предполагает реинжиниринг внутренних бизнес-процессов и оптимизацию сервисов.

«С 13 июля 2020 года запущен Сервис электронной аккредитации субъектов в области оценки соответствия. Также ведутся работы по цифровизации процесса сертификации продукции, что означает создание хранилища сертификатов и выбора поставщиков услуг по сертификации (е-сертификация)», — сообщила Асель Жанасова.

Вице-министр добавила, что с 1 января запущена Единая информационная система защиты прав потребителей E-tutynushy.kz. Через нее казахстанцы могут заявлять о нарушениях своих прав, так как она предназначена именно для оперативного рассмотрения обращений, а также разъяснения норм законов.

В рамах цифровизации внутренней торговли и электронной коммерции предусмотрено внедрение социального кошелька с платежной системой. И, как добавили в министерстве, «пилот» запустят до конца декабря 2021 года в рамках системы мгновенных платежей. Асель Жанасова отметила, что эта идея реализовывается в целях усовершенствования инструментов социальной поддержки населения. Открытие «социального кошелька» предоставит безусловный доступ к финансовой системе социально-уязвимым группам населения.

Продолжается вывод отечественных товаропроизводителей на новые маркетплейсы — Amazon, Яндекс, Ozon, Shopify. При ежегодном финансировании Mastercard в размере 100 тыс. евро 10-15 предпринимателей будут проходить обучение по переводу своего бизнеса в онлайн и масштабированию его на новые рынки.

«На уровне внешнеторговой деятельности и продвижения экспорта также идет цифровизация. В 1 квартале 2021 года планируется запуск автоматизированной трансграничной торгово-расчетной интегрированной системы (АТТИС). Цель проекта — создание международной электронной платформы для предоставления участниками ВЭД всего комплекса инфомационных услуг — от заключения контракта до проведения расчетов», — подытожили в пресс-службе МТИ РК.