Компании Алишера Усманова выходят на телеком-рынок Узбекистана

Будет создано совместное предприятие Digital Holding с участием двух российских компаний.

В созданное СП войдет лидер телекоммуникационного рынка страны Ucell, а также узбекские активы USM — CRPT Turon и ICS Holding Uzbekistan. CRPT Turon создано российским ЦРПТ, который является совместным проектом USM Алишера Усманова («ЮэСэМ Технологии», 50%), ГК «Ростех» (концерн «Автоматика», 25%) и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого (25%). Компания определена оператором системы маркировки в Узбекистане. Ожидается, что Россия вложит в СП 100 миллионов долларов. 51% акций Digital Holding будут принадлежать российским компаниям, а 49% — Агентству по управлению государственными активами, передает CentralAsia.

«Финализация сделки произойдет в течение 2021 года. Digital Holding сфокусируется на формировании телекоммуникационной инфраструктуры в соответствии с международными стандартами для расширения доступа к услугам связи в Республике Узбекистан и повышения их качества, внедрении передовых технологий и систем в сферах информационной безопасности и хранения данных, маркировки и контроля движения отдельных видов товаров», — говорится в официальном сообщении.

Основные владельцы «ЮэСэМ Телеком» — USM (80% акций), Иван Стрешинский (10%) и Антон Черепенников (10%).

МегаФон — национальный российский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. Ucell — узбекский оператор сотовой связи стандартов GSM, UMTS, LTE и 5G. С 5 декабря 2018 года ООО «COSCOM» (торговая марка «Ucell») — на 100% государственная компания. За минувшие два года Ucell с 8 миллионами абонентов стала лидером на рынке сотовой связи Узбекистана. На февраль 2020 года покрытие в населенных пунктах составляет 97,6% (GSM); 72,9% (UMTS); 60,8% (LTE). Ucell — пионер стандарта 5G в Узбекистане.