В 2020 году произошла «революция безнала»

Объем виртуальных транзакций вырос в 2,6 раза.

Аналитический центр АФК представил обзор статистики по безналичным карточным операциям на 1 января 2021 года. «Эволюция безнала» в Казахстане в 2020 году сменилась «революцией»: объем безналичных транзакций в стране вырос в 2,6 раза и составил 34,6 трлн тг. На этом фоне доля безналичных операций увеличилась с 45,5% до 67,4%.

Среди способов безналичных операций наибольшей популярностью пользуются транзакции в интернете (81% от объема всех безналичных операций). В денежном выражении, по итогам 2020 года, объем транзакций через интернет составил 28,2 трлн тг.

По итогам 2020 года количество кредитных карт в обращении удвоилось (с 5,3 до 10,9 млн ед.), а дебетных — возросло на 40% (с 25,5 до 35,6 млн ед.). Соответственно, на каждые 100 жителей страны сегодня приходится 189 дебетных и 58 кредитных карт.

Данные по отдельным регионам страны показывают различное соотношение в предпочтениях при выборе способов оплаты. Соответственно, потенциал роста оплат по безналу в «наличных» регионах сохраняется значительным.

Популярность безналичных транзакций в Казахстане растет с каждым годом: в 2018 году на них приходилось 29% от объема всех операций, в 2019 — 46%, в 2020 — 67%. И если до пандемии Covid-19 основным драйвером рынка безнала выступало планомерное развитие платежной инфраструктуры банков и финтех-компаний, то во втором квартале 2020 года дополнительный импульс для развития безналичной формы расчетов дали ограничительные меры социального дистанцирования. Государство, стремясь минимизировать социальные контакты и компенсировать сокращение доходов населения, приняло пакет законодательных мер, которые ограничивали посещение банковских отделений и предприятий торговли и сервиса в периоды локдауна — в пользу дистанционного обслуживания, а также предусматривали выплаты материальной помощи пострадавшим гражданам. В результате у сотен тысяч казахстанцев появились дополнительные стимулы и возможности перейти на безналичную форму расчетов. Это послужило основой для формирования новой потребительской культуры, определяющей первоочередной выбор товаров и услуг, которые доступны дистанционно.

Стоит отметить, что продвижение безналичных транзакций по регионам происходит неоднородно. Наибольшей популярностью они пользуются в городах-миллионниках — Алматы, Нур-Султане и Шымкенте, что, видимо, объясняется бо́льшим количеством продавцов, принимающих платежные карты и мобильные платежи. Хорошим подспорьем также выступает более высокий уровень финансовой грамотности и потребления у жителей мегаполисов, что косвенно подтверждается количеством банковских карт на душу населения. Например, в Алматы (лидер рейтинга по объему безналичных транзакций) на одного жителя приходится 5,1 дебетных и 1,4 кредитных карт, в то время как соответствующие показатели для Северо-Казахстанской области (аутсайдер рейтинга) составляют 1,3 дебетных и 0,4 кредитных карт на душу населения.

Таким образом, популярность и доступность цифровых каналов для оплаты товаров и услуг вкупе с мерами социального дистанцирования ускоряют переход Казахстана к cashless-экономике, что несет выгоду для всех вовлеченных сторон, в первую очередь, с точки зрения безопасности и удобства, а также оптимизации расходов на финансовые операции, ускорения денежного оборота, улучшения налогового администрирования и, соответственно, сокращения доли теневой экономики.