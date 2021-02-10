Финтех-компании со всего мира приглашены к участию в конкурсе, главными трофеями которого станут общий призовой фонд в 125 000 долларов.

Visa объявила о запуске Visa Everywhere Initiative 2021, глобальной инновационной программы и конкурса идей для финтех-компаний. В этом году основное внимание в рамках программы уделяется расширению финансовой доступности и возможностей приема платежей. Visa предлагает единый доступ к регистрации и получению информации о предстоящих возможностях и конкурсах на глобальном сайте.

Финтех-компании смогут представить свои идеи для оценки жюри, в состав которого войдут ведущие эксперты платежной индустрии. На первом этапе все кандидаты из Казахстана приглашаются к участию в конкурсе для региона Центральная Европа, Ближний Восток и Африка (CEMEA), чтобы побороться за общий призовой фонд в размере 25 000 долларов. Победители регионального этапа получат возможность принять участие во всемирном конкурсе, призовой фонд которого составляет 100 000 долларов, и рассказать историю своего бизнеса.

В странах Центральной Азии программа Visa Everywhere Initiative впервые прошла в 2019 году, определив первых победителей — талантливых предпринимателей из Казахстана и Узбекистана с идеями в сфере платежей, которые уже сегодня воплощаются в жизнь. Так, например, MayaSoft, стартап из Узбекистана, в прошлом году сообщили о начале разработки первого в Узбекистане решения для приема бесконтактных платежей на основе технологии Visa Tap to Phone.

«Поддержка компаний, которые создают решения, обеспечивающие беспрепятственное движение денежных потоков, является главным приоритетом для Visa. Мы считаем, что финтех — это движущая сила инноваций, лежащих в основе нашего бизнеса, и призываем всех принять участие в программе Visa Everywhere Initiative. Я с нетерпением жду возможности увидеть множество блестящих идей из Казахстана и стран СНГ и Юго-Восточной Европы в этом году», — отметила Вера Платонова, старший вице-президент и директор регионального подразделения Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

Участникам необходимо подать заявки на английском языке на конкурс для региона Центральная Европа, Ближний Восток и Африка (CEMEA) до 7 мая. Финал регионального конкурса запланирован на 8 июня, а финал всемирного конкурса — на 14 сентября 2021 года.