Доля ВИЭ в Казахстане к 2025 году достигнет 6%

В минэнерго рассказали о планах по увеличению доли возобновляемой энергии до 2050 года.

До 6% планируют довести долю возобновляемой энергии к 2025 году в Казахстане. Об этом на заседании правительства сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев. За последние шесть лет установленная мощность объектов ВИЭ выросла почти в 10 раз — с 178 МВт в 2014 году до 1 635 МВт в 2020 году, передает Kazpravda.kz.

«Документами системы госпланирования поставлены следующие цели: довести долю возобновляемой энергетики в общем объеме производства электроэнергии до 6% в 2025 году; к 2030 году — 10%; к 2050 году на возобновляемые и альтернативные источники энергии должно приходиться не менее половины всего совокупного энергопотребления. В настоящее время в республике действует 116 объектов ВИЭ, установленной мощностью 1 685 МВт. Выработка зеленой энергетики по итогу 2020 года составила 3,24 млрд кВтч. В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 23 объекта ВИЭ мощностью 381,1 МВт», — отметил министр.

Нурлан Ногаев также подчеркнул, что развитие рынка возобновляемых источников энергии в Казахстане будет продолжено в целях устойчивого развития и диверсификации сферы энергетики.