Еще две солнечные электростанции появятся в Карагандинской области

В Сарани планируется построить принципиально новый объект — гибридную солнечную электростанцию.

Аким Карагандинской области Женис Касымбек рассказал о планах по развитию альтернативных источников энергии в регионе. Выступая на заседании правительства во вторник, Касымбек сообщил, что за прошедшие годы в Карагандинской области запущены четыре солнечные электростанции, суммарной мощностью 200 мегаватт, передает Sputnik.

Это солнечные электростанции:

— в городе Сарань, мощностью 100 мегаватт. Стоимость проекта составила 52 миллиарда тенге;

— в поселке Гульшат Актогайского района, мощностью 40 мегаватт. Стоимость проекта составила 17 миллиардов тенге;

— в поселке Агадырь Шетского района, мощностью 50 мегаватт;

— в поселке Кенгир близ Жезказгана, мощностью 10 мегаватт.

Кроме того, в области работают две биогазовые станции: в Бухар-Жырауском районе и в селе Курминское Абайского района. Также функционирует минигидроэлектростанция. Общая мощность альтернативной возобновляемой энергетики по области сегодня составляет 227 мегаватт.

«На сегодняшний день акиматом области совместно с ТОО „KazGreenEnergy“ реализуется еще один проект — строительство солнечной электростанции возле микрорайона Конырат города Балхаш, мощностью 100 мегаватт», — рассказал Касымбек.

Планируемая дата ввода первого этапа — конец августа 2021 года. Второй этап — дополнительная мощность в 50 мегаватт — декабрь 2021 года. Общая стоимость проекта составляет 39 миллиардов тенге. Кроме того, в Сарани планируется построить принципиально новый объект возобновляемой энергетики — гибридную солнечную электростанцию с накопителями мощностью от 100 мегаватт и выше. Проект будет реализован с участием чешских инвесторов.

«На сегодняшний день осуществляется резервирование земельного участка под строительство объекта, в этом году начнем строительство», — заключил Касымбек.