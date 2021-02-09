«Подсолнух» проследит за полетами в РК

Авиационная администрация запускает новый цифровой регулятор.

Авиационная администрация Казахстана ведет работу по созданию системы для цифрового регулирования в авиационной индустрии. Цифровое регулирование позволяет улучшить управление вопросами, требующими регулярного надзора, использовать методы больших данных для быстрой проверки информации, ускорения согласований и прекращения действий, которые являются незаконными или предназначены для дезинформации.

«Это кардинально новый подход в обеспечении безопасности полетов в стране в соответствии с лучшими мировыми практиками регулирования отрасли. Данный подход внедряется впервые в Республике Казахстан. По инициативе Авиационной администрации Казахстан, совместными усилиями международной группы специалистов из разных сфер и дисциплин создан цифровой регулятор, в основе которого заложены передовой международный опыт, управление рисками и оперативные данные. Миссия проекта „Sunflower“ заключается в создании инструмента визуализации, позволяющего искать и анализировать данные о полетах, отвечая на запросы о местоположении воздушного судна, полетном задании и определении заказчика полета», — пояснили в ведомстве.

Программное обеспечение проекта Sunflower создано с помощью «gluoNNet», приложение поможет отслеживать самолеты. Интегрированная технология анализа данных основана на последних результатах крупномасштабных исследований, что позволяет обрабатывать и контекстно анализировать огромные объемы данных.

На сегодняшний день «Цифровой двойник» на платформе BusinessOptix внедрен для различных бизнес-задач, что включает развертывание полной базы данных по рискам и производительности Авиационной администрации Казахстана.

«Данные спутникового слежения за самолетами передаются каждые 8 секунд. Информация структурирована таким образом, чтобы облегчить быструю обработку прогнозируемых областей, представляющих интерес. Интерактивный и взаимосвязанный набор данных „Sunflower“ предоставляют предварительно заданные наборы графиков, которые документируют и позволяют анализировать конкретный инцидент или тип данных. Так, например, в 2020 году Авиационной администрацией Казахстана получены ответы, основанные на фактических данных по прямым запросам при поддержке ООН на определение незаконной перевозки оружия авиакомпаниями, а также на установление незаконных полетов Бек Эйр в Африку», — заявили в пресс-службе Авиационной администрации.