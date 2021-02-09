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Алматинских полицейских осудили за продажу персональных данных казахстанцев

Их руководителей привлекли к ответственности.

9 февраля 2021 09:00, Profit.kz
Рубрики: Общество

Начальник Департамента собственной безопасности ведомства Арман Саданов заявил, что задержана преступная группа с участием действующих и бывших сотрудников полиции, которые при пособничестве гражданских лиц наладили бизнес по продаже ведомственных информационных баз. В результате персональные данные граждан оказывались в руках третьих лиц, передает Liter.kz.

По информации Саданова, к продаже баз данных причастны трое бывших, двое действующих сотрудников полиции и одно гражданское лицо, которые осуждены. После приговора суда их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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