Информация и связь привлекательны для иностранных инвестиций

Что интересует заграничных инвесторов в РК?

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, привел к снижению экономики Казахстана на 2,6%. При этом по сравнению с общемировым значением и с крупными державами экономика страны понесла меньшие убытки. Так, к примеру, согласно оценке МВФ, в результате последствий Covid-19 глобальный ВВП сократился на 4,4%, в частности экономика США снизилась на 4,3%, Индии — на 10,3%, Японии — на 5,3%, Германии — на 6%, а России — на 4%.

Как отмечают аналитики Ranking.kz, минимизировать негативные последствия пандемии в РК удалось за счет мер поддержки экономики страны, инвестиционной активности в несырьевых секторах, роста реального сектора и положительного сальдо торгового баланса, а также увеличения кредитования экономики. В 2020 году рост реального сектора стал экономическим драйвером, составив 2%. Положительные темпы роста демонстрируют почти все отрасли реального сектора и отдельные виды услуг. В строительстве рост составил 11,2%, в сфере информации и связи — 8,6%, в сельском хозяйстве — 5,6%, в обрабатывающей промышленности — 3,9%, в образовании — 2,3%.

В целом произошло качественное изменение структуры экономики. В 2020 году доля сегмента переработки в общем объеме промышленного производства выросла с 39,4% до 48,8%. Отмечается двузначный рост легкой промышленности, автомобилестроения и производства готовых металлических изделий. Увеличился экспорт обработанных, готовых товаров. Благодаря увеличению производства доля казахстанских товаров в общем потреблении выросла на 4,7 п. п. Таким образом, принятый курс на диверсификацию экономики и развитие несырьевого сектора страны позволил нивелировать негативные последствия кризиса.

Кроме того, несырьевой сектор стал драйвером роста инвестиций в стране. Инвестиции в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности выросли на 14,8% за год.

Более того, определенные несырьевые отрасли экономики продемонстрировали также рост притока иностранных инвестиций на фоне общего снижения показателя по РК. Так, по итогам девяти месяцев 2020 года валовой приток иностранных инвестиций увеличился в сельском хозяйстве (+33,3%, до 12,8 млн долл. США), секторе информации и связи (+50,9%, до 111,6 млн долл. США), производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (+47,1%, до 164 млн долл. США), производстве основных фармацевтических продуктов и препаратов (+79,6%, до 51,9 млн долл. США).

На начало октября 2020 года в стране с участием иностранных инвесторов реализовывалось порядка 200 инвестиционных проектов в несырьевых отраслях экономики: АПК, ГМК, машиностроении и производстве комплектующих, нефтегазохимии и химической промышленности, секторе использования ВИЭ, сфере транспорта и логистики и других.

17 ноября 2020 года на заседании Совета иностранных инвесторов глава государства отметил ряд отраслей, которые имеют специфические конкурентные преимущества. В их числе IT-отрасль, в которую планируется привлечь не менее 500 млрд тг в течение 5 лет. Развитие рынка IT, инжиниринговых и других высокотехнологичных услуг открывает серьезные возможности для экспорта, а также помогает предприятиям успешно конкурировать в условиях ориентированной на технологии мировой экономики.