Казахстан занял 29 место в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства

Премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в открытии форума «Digital Almaty 2021: цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность».

Выступая на пленарной сессии форума, премьер-министр отметил, что в условиях пандемии экономика Казахстана показала высокий уровень устойчивости, что в значительной степени обусловлено ростом проникновения цифровых решений во все сферы государственного и частного секторов.

«Несмотря на очевидные ограничения, мы ускорили работу по повышению доступности и качества цифровой инфраструктуры. В 2020 г. завершен ГЧП проект по строительству 20 тыс. волоконно-оптических линий связи. Установлено более 1 000 базовых станций мобильной связи, что позволило значительно сократить уровень технологического неравенства в регионах. В результате охват населения Казахстана интернетом сегодня составляет 99%», — сказал Аскар Мамин.

Глава правительства отметил, что реализована возможность для граждан РК дистанционного получения электронной цифровой подписи посредством удаленной идентификации по биометрии лица. Активно внедряются такие проекты как облачный документооборот, мобильное рабочее место, онлайн-подходы к кадровому администрированию и социальным выплатам. Доля государственных услуг, доступных в онлайн-формате, была доведена до 93%. В результате в 2020 году Казахстан занял 29 место среди 193 стран в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства, поднявшись на 10 позиций.