Виртуальный пешеходный переход появился в Нур-Султане

При любой погоде автомобилисты и пешеходы смогут увидеть на дороге четкое отображение бело-желтой пешеходной зебры.

В городе Нур-Султан запущен экспериментальный проект проекционного освещения пешеходного перехода. Участок выбран в рамках исполнения пунктов комплексного плана по обеспечению безопасности дорожного движения. Как сообщает пресс-служба акимата города, специализированное освещение смонтировано на проспекте Кабанбай батыра на пересечении с улицей Атасу, где наблюдается существенный дорожный трафик.

Выбранное место подсвечивается в темное время суток за счет трех светодиодных проекторов. При любой погоде автомобилисты и пешеходы смогут увидеть на дороге четкое отображение бело-желтой пешеходной зебры.

«Если данный вид освещения покажет свою эффективность и надежность, технология будет рассмотрена к применению в городе на тех участках дорог, которые являются наиболее аварийно-опасными», — отметили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан.