В колонии перехватили дрон

Попытка передачи чего-либо лицам, содержащимся в учреждениях УИС, влечет за собой административную ответственность.

Сотрудники учреждения максимальной безопасности ЖД-158/4 Департамента УИС по Жамбылской области пресекли попытку передачи запрещенных предметов посредством дрона. Летучий «курьер» был обнаружен и перехвачен на прилегающей к учреждению территории. Оказалось, что послание было надежно скрыто в пластиковой бутылке, прикрепленной к дрону.

«По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа управления полиции г. Тараз. При вскрытии выявлено два действующих смартфона. Назначена служебная проверка», — прокомментировал и. о. начальника ДУИС, полковник юстиции Тенизжан Джанибеков.

В пресс-службе Комитета УИС напомнили, что попытка передачи предметов и изделий лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечет за собой административную ответственность, согласно пункта 481 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях.