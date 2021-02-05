В колониях запустили электронные терминалы для подачи жалоб и обращений

Комитетом УИС продолжается работа по модернизации пенитенциарной системы.

Интеграция информационных систем органов прокуратуры и уголовно-исполнительной системы была завершена 1 февраля текущего года. Запущен сервис подачи осужденными жалоб, заявлений и ходатайств на условно-досрочное освобождение и замену не отбытой части наказания более мягким видом наказания.

Всего в соответствии с Дорожной картой развития УИС на 2019–2023 годы приобретен 121 терминал. Они установлены в доступных для осужденных местах под непрерывным видеонаблюдением. В настоящее время учреждениями УИС продолжается работа по регистрации биометрических данных осужденных и разъяснению правил пользования терминалами. С запуска пилотного проекта до ввода в промышленную эксплуатацию осужденными было направлено 26 заявлений и 158 жалоб.

В Уголовно-исполнительном кодексе Республики Казахстан прописаны права и обязанности осужденных лиц, водворенных в учреждения пенитенциарной системы. Отбывающие наказание граждане имеют право беспрепятственно получать юридическую, медицинскую и психологическую помощь. Также им гарантирована безопасность труда, социальное, пенсионное обеспечение и соблюдение норм условий отбывания наказания.

«Нашей первостепенной задачей является контроль над качеством содержания осужденных лиц, их ресоциализация и обеспечение им надлежащих условий отбывания наказания», — отметил председатель КУИС МВД РК Жанат Ешмагамбетов.

Также Глава КУИС подчеркнул эффективность терминалов в пресечении и предотвращении превышения должностных полномочий сотрудниками УИС.

«В случае выявления фактов неправомерных действий со стороны личного состава нами проводятся служебные расследования с участием следственно-оперативной группы и прокуратуры. В случае подтверждения превышения должностных полномочий, в отношении данных сотрудников применяются жесткие меры, вплоть до увольнения. Электронные терминалы позволят осужденным направить обращение напрямую в прокуратуру, а в дальнейшем — в суд, агентство по противодействию коррупции и подразделения собственной безопасности. Эта процедура в разы ускорила процесс получения жалоб и их оперативной обработки. Также ожидается обеспечение полного охвата системами видеонаблюдения учреждений УИС, что обеспечит своевременный контроль в режиме реального времени и позволит минимизировать противоправные действия, как со стороны сотрудников, так и осужденных», — добавил спикер.

Также в целях улучшения правового положения осужденных были внедрены специализированные «электронные магазины», которые стали доступны с 2019 года. В них представлено более 400 наименований товаров. Список товаров регулярно пополняется и расширяется. Осужденные могут заказывать продукты питания, одежду, книги, незапрещенные товары и услуги. Участие в этом могу принимать и родственники осужденных — они также имеют право заказать доставку тех или иных вещей.