97% госуслуг в 2020 году оказано в электронном виде

В комитете госдоходов рассказали о цифровизации услуг ведомства.

В настоящее время физическим и юридическим лицам оказываются 44 государственные услуги, из них 38 — в электронном виде. Это было особенно важно и актуально в период локдауна — заявил председатель Комитета государственных доходов МФ РК Марат Султангазиев в ходе брифинга в СЦК.

Он отметил, что в 2020 году оказано 22,3 млн госуслуг, из которых 97% — в электронном виде.

«Продолжает свою работу контакт-центр, за 2020 год обработано свыше 670 тыс. обращений налогоплательщиков. 91% пользователей оценили работу наших операторов на „отлично“. Это в части претворения в жизнь концепции „слышащего государства“. В день практически 2 тыс. звонков принимаем. Наиболее часто люди обращаются по вопросам уплаты местных налогов, суммам налоговой задолженности и другим», — отметил Султангазиев.

Он также напомнил, что завершилась налоговая амнистия по списанию пени. Ей воспользовались 1,1 млн граждан. Они оплатили основной долг в размере 15 млрд тенге. Списанная пеня составила 2,1 млрд тенге.