QR-коды для идентификации продавцов внедряют в РК

Они формируются на сайте Комитета государственных доходов.

В Казахстане формируют QR-коды для идентификации продавцов. Об этом сообщил председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Марат Султангазиев. По его словам, один из немаловажных проектов для повышения гражданской активности является пилот «Визуальный осмотр», с применением специальных средств видео и фотофиксации, передает Kazpravda.kz.

«Уже начата разъяснительная работа, формируются QR-коды на сайте Комитета государственных доходов, с помощью которых покупатель сможет идентифицировать продавца. В целях обеспечения сквозной прослеживаемости оборота товаров в рамках ЕАЭС с начала 2021 года стартовал проект по оформлению сопроводительных накладных на товары (СНТ), который оформляется в модуле „Виртуальный склад“. На сегодня выявлен ряд проблем, к решению которых мы уже приступили. Отмечу, что штрафные санкции в период проведения пилота применяться не будут», — сообщил спикер.

Также он напомнил, что реализуется проект «Гражданский контроль — требуй чек», направленный на привлечение общества к проявлению нулевой терпимости в отношении граждан, скрывающих доходы.

«За время существования пилота через мобильное приложение Wipon поступило 16,5 тыс. сообщений о невыдаче чеков, из которых 5,5 тыс. подтвердились, по ним выплачено 4,5 миллиона тенге», — отметил Марат Султангазиев.

Кроме того, он рассказал о пилоте по выписке ЭСФ по лекарственным средствам. Проект запущен в 2020 году в целях прослеживаемости лекарств любых форм. Количество участников доведено до 6,7 тыс.