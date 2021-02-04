В Алматы появится единая цифровая платформа по подготовке кадров

Она позволит объединить все колледжи, вузы, инкубаторы и технологические частные предприятия города и сфокусироваться на развитии человеческих кадров.

Руководитель Управления цифровизации города Алматы Баян Конирбаев на онлайн-брифинге РСК Алматы рассказал о создании Единого коммуникационного пространства для представителей IT-сообщества мегаполиса. Пространство позволит объединить все колледжи, вузы, инкубаторы и технологические частные предприятия города в одну платформу с фокусом на развитии человеческих кадров, передает Almaty.tv.

«В Алматы представлено очень большое количество образовательных учреждений, университетов. Для нас самым главным было сделать так, чтобы все эти учреждения развивались в рамках своей отраслевой направленности. На базе этого мы можем создавать условия для развития наших талантов именно в отраслевом направлении. Тогда весь город станет единым образовательным учреждением. Благодаря этому мы начинаем фокусироваться не только на студентах, но и на сегменте от 25 до 45 лет», — сказал Баян Конирбаев.

Также он добавил, что представители данного сегмента, исходя из своей потребности, смогут взять необходимые курсы от лучших университетов на определенный срок. Ряд университетов (КБТУ, СДУ и КИМЭП) уже наполнили платформу курсами, готовятся — еще пять технических университетов. В данную работу вовлечены и IT-компании.

В декабре 2020 года платформа введена в практическую эксплуатацию. Полноценный запуск платформы планируется на март 2021 года.