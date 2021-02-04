Операции по платежным картам за 2020 год превысили 50 трлн тенге

В обращении у казахстанцев находится 48 млн платежных карточек.

По состоянию на 1 января 2021 года эмитирование платежных карточек в РК осуществляли 21 банк и АО «Казпочта». Указанные организации выпускают и распространяют платежные карточки международных систем VISA International, MasterCard Worldwide, UnionPay International, American Express International и Diners Club International. Кроме того, банки Казахстана выпускают платежные карточки локальных систем: Altyn Card — АО «Народный Банк Казахстана», локальная карточка Ситибанка — АО «Ситибанк Казахстан» и Система платежных карт Kaspi.kz — АО «Kaspi Bank».

По состоянию на 1 января 2021 года в обращении находится 48 млн платежных карточек, а количество держателей составило 39,2 млн. По сравнению с ситуацией на аналогичную дату 2020 года — рост на 49,7% и 31,6% соответственно. Наиболее распространенными являются дебетные карточки, их доля составляет 74,3%, доля кредитных карточек — 22,8%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карточек приходится 2,5% и 0,4% соответственно.

За период январь–декабрь 2020 года объемы транзакций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составили 51,9 трлн тенге, а количество — 3 175,9 млн. При этом количество безналичных транзакций выросло более чем в 2,4 раза, до 2 878,5 млн операций (их сумма составила 35,3 трлн тенге).

Держателями платежных карточек было проведено 297,4 млн операций по снятию наличных денег на сумму 16 620,5 млрд тенге. Наблюдается уменьшение количества операций по снятию наличных денег в сравнении с январем-декабрем 2019 года на 20,9%. При этом объем операций по снятию наличных денег вырос на 1,8%.

Основная доля безналичных операций в Казахстане совершена посредством интернета и мобильного банкинга (61,0% и 81,2% от общего количества и объема безналичных платежей и переводов денег) и POS-терминалов (39,0% и 18,1% от общего количества и объема безналичных платежей и переводов денег). Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (98,8% и 91,7% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).