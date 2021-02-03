В Казахстане планируется внедрение Blockchain в администрировании НДС

Министерство финансов рассказало о совершенствовании налогово-таможенного администрирования.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены меры по исполнению поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева, которые были даны на расширенном заседании правительства 26 января т. г. Как сообщает пресс-служба премьер-министра, об усилении мер по оптимизации бюджетных расходов и улучшению налогово-таможенного администрирования доложил министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Министерством финансов в целях оптимизации бюджетных расходов будет:

— разработана методологическая основа оптимизации расходов республиканского и местных бюджетов;

— доработана информационная система госпланирования, в части использования сервиса «Единое окно закупок»;

— выработана новая схема обеспечения автотранспортом;

— усилен мониторинг и контроль эффективности использования антикризисных средств;

— проведен анализ эффективности мер господдержки.

При этом, как отметил Е. Жамаубаев, для проведения своевременного и качественного анализа эффективности всех мер господдержки необходимо внести предложения в Методику мониторинга эффективности выделяемых мер господдержки, в части показателей и целевых индикаторов государственных и отраслевых программ в срок до 1 марта т. г., на ежемесячной основе представлять в Минфин информацию по реализации мер господдержки.

«Все эти меры позволят выявить дополнительные ресурсы для финансирования поручений Главы государства и новых инициатив, а также повысить качество бюджетного планирования», — подчеркнул министр.

Что касается совершенствования налогово-таможенного администрирования, то в соответствии с поручением Главы государства будет обеспечен прием в электронном виде сведений об открытых рабочих местах и трудоустроенных гражданах с Министерством труда и социальной защиты населения.

«Недавно проведен дистанционный контроль и анализ участников госпрограмм, получивших финансирование из бюджета, в том числе в рамках Дорожной карты занятости. Принимаются комплексные меры по упрощению и смягчению налогового администрирования, которые включают в себя внедрение системы прослеживаемости товаров, сопроводительных накладных на товары и электронных пломб. Это обеспечит прозрачность реализации между контрагентами», — сказал министр.

Кроме того, планируется внедрение Blockchain-технологии в администрировании НДС, что существенно снизит риски уклонения от уплаты налогов и сократит сделки по обналичиванию. Начат пилот по горизонтальному мониторингу крупного бизнеса, основанный на дистанционном взаимодействии.

Наряду с этим объединены налоги на имущество и землю физических лиц. Оплата будет идти единым платежом. Земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов отменен. Для удобства оплаты налогов на собственность физических лиц разработано мобильное приложение «Е-Salyq Azamat». В части освобождения индивидуальных предпринимателей, использующих с POS-терминалами и онлайн-ККМ, от предоставления налоговой отчетности разрабатывается приложение «E-Salyq-business».

«В целом, предусматривается упрощение регистрации и закрытия ИП, сдачи налоговой отчетности, исключение банковской комиссии и оплаты услуг операторов фискальных данных», — подчеркнул Е. Жамаубаев.

Для обеспечения ведения оффшорного сбора по транзакциям в оффшорные юрисдикции совместно с уполномоченным органом прорабатываются необходимые поправки в законодательство.

«До 1 сентября текущего года в целях противодействия нелегальному торговому обороту на границе государства будет разработана соответствующая Комплексная программа, предусматривающая улучшение таможенного администрирования», — сообщил министр.

Вместе с тем, на сегодня реализовано 100% электронное таможенное декларирование. Внедрены ИС «Единое окно» и «АСТАНА-1», начата эксплуатация Системы управления рисками.

«С КНР начали обмен сведениями из экспортных деклараций на товары в онлайн-режиме. Аналогичная работа будет вестись и с другими странами. В рамках специального займа планируется модернизация 9 авто и 1 ж/д пунктов пропуска», — резюмировал министр финансов.