В Казахстане появится свой Кубок по киберспорту

Победители турнира станут первыми киберспортсменами, которым будет присвоено звание мастеров спорта РК.

В марте текущего года стартует первый исторический сезон Кубка Республики Казахстан по e-спорту. Как рассказал Куанышбек Есекеев, президент Qazaq Cybersport Federation, федерация уже анонсировала этот турнир на своих официальных ресурсах и привлекла к его организации партнеров, которые готовы поддержать проведение трех сезонов масштабных киберспортивных соревнований (весной, летом и осенью).

«Я бы хотел напомнить, что Кубок Республики Казахстан станет первым статусным национальным турниром, приравненным к национальным первенствам по традиционным видам спорта. Министерство культуры и спорта РК уже официально внесло его в „Единый республиканский календарь спортивно-массовых мероприятий на 2021 год“. Что это означает на практике? Победители и призеры Кубка, начиная с первого сезона, могут с полным основанием считать себя сильнейшими атлетами страны в тех дисциплинах, в которых они выступят в КРК. Они также станут первыми казахстанскими киберспортсменами, которым будет присвоено звание мастеров спорта РК», — поделился глава QCF.

Он напомнил, что в конце прошлого года Казахстанская федерация киберспорта добилась введения системы соответствующего ранжирования любителей кибердисциплин со стороны Министерства культуры и спорта. Ожидается, что Кубок РК станет площадкой для формирования национальных сборных Казахстана по различным видам киберспорта и позволит атлетам по спортивному принципу отбираться на крупные международные соревнования, которых в календаре будет становиться все больше с каждым годом.

«Наша федерация менее чем за три года своей деятельности получила признание со стороны всех крупных международных киберспортивных ассоциаций и последовательно оформила свое участие в Азиатской федерации киберспорта AESF, в Международной федерации киберспорта IeSF и в Глобальной федерации киберспорта GEF. Это открывает нашим атлетам путь на действующие международные киберспортивные форумы, а в перспективе — и на Олимпийские Игры, поскольку уже всем очевидно, что вопрос признания e-спорта олимпийским видом спорта является делом самого ближайшего времени», — добавил Куанышбек Есекеев.

Несколько сезонов Кубка позволят определять лучших из лучших по более чем десяти кибердисциплинам. В первом сезоне, в марте, стартуют состязания по Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), Pro Evolution Soccer (PES) и FIFA. В летнем и осеннем розыгрышах будут организованы турниры по другим кибердисципинам, популярным в Казахстане и в мире. Помимо этого, розыгрыши нациионального первенства позволят создать базу казахстанских кибератлетов и судей, выстроить образовательную систему для них, а также для тренеров и менеджеров, нарастить киберинфраструктуру в регионах и вывести казахстанский киберспорт на телеэкраны и мониторы для массового зрителя.

«Дорогие друзья, этой весной мы делаем новый шаг по развитию киберспорта в стране, и вы можете стать частью этой истории как в качестве игроков, так и зрителей. Не пропускайте анонсы Qazaq Cybersport Federation на ее официальных ресурсах, где в самое ближайшее время появится информация о порядке регистрации на КРК и его расписание. До встречи на первом сезоне Кубка!», — подытожил спикер.