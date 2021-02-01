Как страны ЕАЭС могут сообща бороться с интернет-пиратами

Удалять ссылки на нелегальный контент из поисковиков советуют в Евразийской экономической комиссии.

Блокировка нелегального контента может стать основным способом борьбы с интернет-пиратами на территории стран ЕАЭС, заявил министр Евразийской экономической комиссии Тимур Жаксылыков. Министр рассказал, что проблема защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в интернете становится все актуальнее. По его словам, в комиссии изучили мировой опыт и выработали рекомендации для правительств, передает Sputnik.

«Мы со своей стороны создали соответствующую рабочую группу и провели анализ мирового опыта. Проблема достаточно новая для всех стран. По нашему мнению, основным механизмом для реализации поставленной цели в этой сфере может быть внедрение процедур по ограничению доступа, то есть блокировка нелегального контента в досудебном и судебном порядке. Кроме того, необходимым представляется внедрение процедур по удалению из поисковых систем ссылок на нелегальный контент. Например, из таких поисковых систем, как Яндекс, Рамблер и других. Это мировая практика, такая же практика действует в Европейском союзе и в США», — отметил Жаксылыков.

Для того, чтобы этот механизм мог работать эффективно, необходимо постоянно вести учет заблокированных ресурсов. Эффективность борьбы будет зависеть от взаимодействия между правообладателями, интернет-платформами и уполномоченными органами.

«Если такое информационное взаимодействие будет налажено, то мы сможем сформировать доверительную среду, в которой нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности будут минимизированы», — заключил Жаксылыков.