ЕАЭС оцифрует техрегулирование

Коллегия Комиссии одобрила проект решения Совета о реализации проекта «Цифровое техническое регулирование Евразийского экономического союза».

Проект прорабатывался офисом управления инициатив совместно с блоком информатизации и технического регулирования, а также при активном участии заинтересованных органов и организаций государств-членов ЕАЭС. Основной целью проекта, как отметил член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ ЕЭК Гегам Варданян, является цифровизация процессов формирования обязательных требований к продукции, разработки техрегламентов и перечней международных и региональных стандартов в сфере технического регулирования.

«В результате реализации проекта всем участникам рынка будут предоставлены необходимые данные и доступ к цифровым сервисам для обеспечения цифровизации процессов проектирования, производства и вывода продукции на рынок», — сказал Гегам Варданян.

Речь идет о производителях продукции, экспортерах и импортерах, поставщиках и потребителях, органах, осуществляющих оценку соответствия, и органах государственной власти стран евразийской «пятерки» по техническому регулированию, стандартизации, аккредитации и др. Среди ожидаемых эффектов — ускорение создания и вывод на рынок новой продукции, отвечающей обязательным требованиям, сокращение затрат на проведение процедур соответствия, в том числе временных и финансовых затрат.

Член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко отметил, что на внутреннем и внешнем рынках субъекты предпринимательской деятельности сталкиваются с огромной и не всегда упорядоченной базой данных как об обязательных требованиях и процедурах, так и добровольных, действующих в странах Союза. Только в ЕАЭС принято 49 технических регламентов Союза, из них вступили в силу 43, более 80% взаимопоставляемой продукции подпадает под единое регулирование. К 43 техническим регламентам утверждены перечни стандартов, которые, в свою очередь, включают более 12 000 документов в области стандартизации. Кроме того, в Едином реестре документов об оценке соответствия содержится информация о более чем миллионе сертификатов соответствия и более 6 миллионах деклараций о соответствии, а Единый реестр органов по оценке соответствия включает уже более 850 аккредитованных органов по сертификации и 2500 испытательных лабораторий, которые ежедневно работают в системе, и это без учета сотен технических комитетов и организаций по стандартизации и метрологии, поверочных и калибровочных лабораторий.

«Предлагаемая инициатива предполагает перевод единых обязательных требований и процедур допуска продукции на рынок в машинопонимаемый формат, что позволит взаимоувязать требования техрегламентов с положениями документов, направленных на их реализацию — стандартов, методик и других, — и, таким образом, обеспечить для всех участников рынка свободный доступ к концентрированной, доступной, полной и достоверной информации», — подчеркнул Виктор Назаренко.

Конечный результат проекта — создание экосистемы на базе цифровой платформы, обеспечивающей интеграцию национальных цифровых сервисов в области технического регулирования в интересах участников рынка. Ожидается, что он будет реализован до 2023 года, включая тесное взаимодействие с интегрированной информационной системой ЕАЭС. К тому времени должно произойти контентное наполнение и ввод наднационального компонента и сервисов в промышленную эксплуатацию.

Проект обеспечит создание цифровой среды для разработки технических регламентов Союза и формирования перечня взаимосвязанных документов по стандартизации в человеко- и машиночитаемом формате, единого перечня продукции, в отношении которой сегодня устанавливаются обязательные требования в рамках Союза. Инициатором проекта выступил Исследовательский центр «Международная торговля и интеграция».