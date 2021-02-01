Аида Балаева высказалась об информационной безопасности государства

По ее словам, это одна из основных задач на 2021 год.

Уже начата работа по приграничным территориям, где этот вопрос всегда стоял остро. Разработана дорожная карта по развитию государственной сети радиовещания в приграничных территориях. Конкурс на радиочастоты уже объявлен. В приоритетном порядке будут рассматриваться программы информационно-аналитической направленности. Об этом, подводя итоги работы своего ведомства, рассказала глава МИОР Аида Балаева, сообщает СЦК.

При этом она отметила, что продолжится работа по увеличению доли отечественного информационного контента на телеканалах. В прошлом году на треть снизили зарубежный контент. Акцент будет на качестве.

«Следующим приоритетом хочу обозначить усиление координации информационной работы в регионах, где должны быть выработаны четкие механизмы, способствующие формированию единой информационно-идеологической константы. То есть, необходимо не только продолжать развивать уже запущенные проекты, но и сосредоточиться на практической реализации запланированных ранее кейсов, разрабатывать и предлагать новые актуальные инициативы. Кроме того, в уходящем году нам удалось поднять на качественно новый уровень работу с институтами гражданского общества. Это стало возможным благодаря конкретным механизмам обратной связи, которые мы применяли в нашей работе. Их достаточно много. Приведу лишь один пример: с первых дней мы учредили при министерстве постоянно действующий круглый стол, где не только обсуждаются самые актуальные вопросы, волнующие общество, но и вырабатываются очень полезные и нужные гражданские инициативы. Состоятельность этих инициатив доказала и работа ІХ Гражданского форума, который в 2020 году прошел особенно содержательно. Должна отметить, что в целях реализации рекомендации форума в рамках пакета предложений, поступивших от НПО, нами завершена разработка новых Правил грантового финансирования», — поделилась успехами министр.