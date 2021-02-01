В Алматы пройдет международный форум «Digital Almaty-2021»

Основные темы форума — поддержка отечественных IT-решений и возможность выхода на новые рынки, продвижение деловых отношений с региональными партнерами и популяризация проектов цифровизации.

5 февраля в Алматы состоится международный форум «Digital Almaty 2021 — Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность». Основными задачами форума является формирование повестки на региональном и глобальном уровне в сфере цифровизации, новых стратегий цифровой трансформации и трендов в области новейших технологий, а также обсуждение дальнейших шагов и перспектив международного сотрудничества. В этом году повестка формируется с учетом глобальных изменений, возникших в связи с пандемией Covid-19.

Поддержка отечественных IT-решений и возможность выхода на новые рынки, продвижение деловых отношений с региональными партнерами и популяризация проектов цифровизации — основные темы форума.

Важнейшим событием станет пленарная сессия с участием премьер-министров ЕАЭС и ведущих международных экспертов. Кроме того, во время проведения форума будет действовать онлайн-выставка цифровых проектов. В 2021 году форум пройдет в гибридном формате, таким образом большая часть мероприятий в рамках форума состоится онлайн.

Напомним, что Digital Almaty проходит уже четвертый год подряд и является одной из ключевых площадок для формирования и обсуждения глобальной и региональной цифровой повестки, вызовов, решений и политики в области цифровизации во всем мире.