КГД запустил проверку отчислений по зарплате, пенсионным и налогам в мобильном приложении

«e-Salyq Azamat» можно скачать в App Store или Play Market.

Комитет государственных доходов Министерства финансов РК запустил сервис «оплата труда работника» в мобильном приложении «e-Salyq Azamat», который позволяет просмотреть суммы начисленного индивидуального подоходного налога, пенсионных взносов, обязательных социальных отчислений и социальных отчислений на медицинское страхование, передает Kazpravda.kz.

«Данные доступны, если вход осуществлен с помощью электронной цифровой подписи или при идентификации с использованием SMS пароля. SMS поступит на номер мобильного телефона, зарегистрированного в базе мобильных граждан», — пояснили в пресс-службе КГД МФ РК.

Для просмотра данных необходимо выбрать вкладку «Налоговый кошелек», «Оплата труда работника», далее выбрать год и период. На начальном этапе данные могут просматривать физические лица, работодатели которых при расчетах с бюджетом применяют общеустановленный режим или специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации.

При отсутствии сведений или несоответствии данных необходимо обратиться к работодателю для корректировки налоговой отчетности.