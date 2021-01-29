Багдат Мусин избран председателем Межгосударственного совета по космосу на 2021 год

На заседании государств-участников СНГ в области космической деятельности рассмотрено 18 актуальных вопросов по сотрудничеству в сфере освоения и развития космоса.

27 января 2021 года делегация Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК под руководством министра Багдата Мусина приняла участие во втором заседании Межгосударственного совета по космосу, являющегося органом отраслевого сотрудничества государств-участников СНГ.

Заседание совета проводится в рамках Конвенции СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и Соглашения об осуществлении совместной деятельности государств-участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанных в 2018 году. В заседании приняли участие члены совета от Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Узбекистан и Республики Таджикистан, представители Исполнительного комитета СНГ, МИДа России и Россотрудничества. Представители Республики Армении и Азербайджанской Республики приняли участие в заседании совета в качестве наблюдателей. Участие в онлайн-заседании Совета также приняли руководители предприятий космической отрасли Казахстана. В ходе встречи было рассмотрено 18 актуальных вопросов по сотрудничеству в сфере освоения и развития космоса.

Казахстан представил участникам заседания свой опыт в вопросах цифровизации отраслей экономики на основе применения данных космической системы дистанционного зондирования Земли, геоинформационных технологий и спутниковой навигации. Также стороны обсудили вопрос создания оптических и телекоммуникационных спутников на базе сборочно-испытательного комплекса в Казахстане, а также реализацию инвестиционного проекта по созданию казахстанской спутниковой группировки ДЗЗ среднего разрешения, состоящей из трех космических аппаратов.

В рамках заседания, по предложению исполнительного комитета СНГ, председателем совета на 2021 год избран Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. По итогам заседания утвержден план работ совета на 2021 год. Стороны отметили, что повестка дня заседания была своевременной, и принятые в его ходе решения будут способствовать расширению и повышению эффективности взаимодействия государств-участников СНГ в области космической деятельности.

Проведение очередного заседания совета запланировано на первое полугодие 2022 года в Российской Федерации.