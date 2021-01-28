Свыше 100 камер видеонаблюдения будут следить за жителями Петропавловска

Новые системы видеонаблюдения помогут бороться с вандалами и хулиганами, которые бросают мусор в неположенном месте, а также нарушают общественный порядок.

В Петропавловске установили видеонаблюдение за мусорными площадками, автомобильными парковками и автобусными остановками. Как сообщили в акимате города, всего установлено 120 камер, передает Sputnik.

«Камеры позволяют выявить лиц, причастных к фактам хулиганства, к примеру, выбросивших мусор в неустановленных местах. Видеозаписи с камер связаны со службой IKOMEK-109 и в течение недели хранятся в их базе», — проинформировали в акимате.

К примеру, с помощью новых камер были задержаны хулиганы, разбившие стеклянные полотна на остановках. О выходке вандалов стало известно несколько дней назад — нетрезвые парни расколотили витражи трех автобусных павильонов. Стоимость каждого, по данным городского отдела ЖКХ, превышает 440 тысяч тенге. Подозреваемые — два студента колледжа и их несовершеннолетний друг — были задержаны.