Казахстанцы запустили платформу для онлайн-игр

Благодаря ей пользователи смогут играть даже на «слабых» компьютерах.

Специальная онлайн-платформа beGAME, созданная Бекжаном Скаковым и его командой, даст возможность играть в компьютерные игры на максимальных настройках графики с любого компьютера с доступом в интернет. На платформе уже зарегистрировалось более 800 человек. В 2020 году команда успешно закончила программу акселерации Quick Start Инновационного кластера НУ, передает Елорда Инфо.

beGAME дает возможность пользователям подключаться напрямую к мощным игровым компьютерам в компьютерных клубах-партнерах. Такое взаимодействие позволяет сэкономить время и деньги как пользователям, так и клубам.

«Пользователь подключается к компьютерам на платформе и использует их мощности для игры. Больше не нужно покупать дорогой компьютер, скачивать и устанавливать игры, мы все это уже сделали», — отметил основатель проекта Бекжан Скаков.

Сейчас на рынке существует несколько подобных сервисов облачного гейминга. Ребята объяснили, что в первую очередь вся конкуренция между этими сервисами заключается в скорости отклика (ping).

«Возможность использовать мощности компьютерных клубов в каждом городе сводит величину расстояния к минимуму, что позволяет снизить требования к скорости интернета наших пользователей и обеспечить моментальный отклик», — сказал Бекжан Скаков.

Еще одна отличительная черта платформы — прочие сервисы облачного гейминга предоставляют доступ только к игре, тогда как beGAME предоставляет доступ к компьютеру. Другими словами, имея доступ к компьютеру, пользователь может запускать сторонние программы одновременно с игрой.

«Мы собрали отзывы текущих пользователей и теперь планируем доработать платформу. Больше всего пользователи ждут запуск месячных абонементов на платформе. Также в ближайших планах — поиск партнеров в крупных городах Казахстана», — подчеркнул спикер.

В конце 2020 года команда проекта beGAME приняла участие в акселерационной программе Инновационного кластера Назарбаев Университета. Благодаря 6-недельной программе участникам удалось прокачать свой стартап и попасть на программу US Market Access Center, ведущего акселератора Сан-Франциско (США).