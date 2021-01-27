Наказывать операторов связи за низкую скорость интернета предложил Токаев

Скорость и реальное качество интернет-связи остаются далеки от декларируемых, считает президент.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о значительном расхождении реальных параметров скорости интернета от заявленных операторами связи, передает Sputnik.

«Еще одна проблема населения — низкая реальная скорость и надежность интернета. Со стороны операторов связи идет постоянное обновление тарифных планов в сторону увеличения. При этом скорость и реальное качество интернет-связи остаются далеки от декларируемых. Поручаю правительству проработать вопрос защиты прав потребителей в этой сфере и внедрения ответственности за значительное расхождение реальных параметров от заявленных», — сказал глава государства, выступая на расширенном заседании правительства во вторник.

Еще один важный вопрос, по его словам — это цифровизация страны.

«Жизнь в условиях полного или частичного локдауна показала, что в этой сфере множество нерешенных задач. В прошлом году я поручал повысить уровень цифровизации госуслуг до 90%. Согласно отчетам, он доведен до 93%. Однако следует повышать не только номинальный процент охвата, но и уровень использования наиболее востребованных услуг по всей стране. Сегодня 70% граждан имеют смартфоны, крупнейшие банки, интернет-площадки также стремительно растут именно за счет мобильных сервисов. Поэтому все должно перейти в смартфоны. Госорганам предстоит обеспечить равнозначность юридического признания всех базовых документов в цифровом формате», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

С проникновением цифровых сервисов в нашу жизнь возрастают и риски утечки персональных данных. Именно поэтому до конца текущего года следует принять необходимые изменения в законодательство о персональных данных и их защите, подчеркнул также президент.