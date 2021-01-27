Две трети всех средств с платежных карт в РК тратятся безналично

Объем безналичных платежей на территории РК за январь-ноябрь 2020 года составил почти 30 трлн тг.

Этот показатель увеличился за год в 2,6 раза — рекордный показатель за все время. Годом ранее в секторе также отмечался значительный рост — в 2,4 раза. Доля безналичных платежей от оборота по платежным картам за указанный период составила уже 66,7%. Годом ранее показатель достигал 44,2%, а пять лет назад — лишь чуть более 10%.

Средний чек одной безналичной транзакции составил 12,2 тыс. тг — ненамного больше прошлогоднего показателя (11,4 тыс. тг). При этом сумма одной безналичной транзакции через интернет и мобильный телефон за год выросла с 15,6 тыс. до 17 тыс. тг., а через POS-терминал — наоборот сократилась до 5,3 тыс. тг.

На долю платежей на территории РК через интернет и мобильные телефоны, а также POS-терминалы приходится 99,6% от всего объема безналичных платежей (годом ранее — 95,5%), из которых 24,4 трлн тг — интернет и мобильные телефоны, 5,4 трлн тг — POS-терминалы.

Рост объема безналичных платежей был отмечен во всех регионах РК. Самый заметный годовой скачок зафиксирован в Туркестанской области совместно с городом Шымкент (в 6,8 раза, до 2,7 трлн тг). Значительный рост отмечен также в Жамбылской (в 6 раз, до 824,6 млрд тг) и Кызылординской (в 5,4 раза, до 653,4 млрд тг) областях. Наименьший рост наблюдался в Алматы (на 74,5%), при этом мегаполис продолжает лидировать по объему безналичных платежей (11,6 трлн тг). В то же время доля финцентра от РК сократилась с 57,9% до всего 38,6%. В регионы-лидеры по объему безналичных платежей также входит столица (4,4 трлн тг, рост в 3,2 раза).

Самые активные пользователи платежных карт — жители Алматы, где доля безнала от оборота по картам составляет 78,7%, следом идут жители Нур-Султана (73%) и Атырауской области (65,7%). Лишь в двух регионах РК жители отдают предпочтение наличным деньгам, предпочитая обналичивать средства с платежных карт. Так, доля безналичных платежей от оборота по картам в Северо-Казахстанской области составляет всего 45,6%, в Восточно-Казахстанской — 47,9%. В Акмолинской области платежными картами практически в равной степени пользуются как для безналичных платежей, так и для снятия наличных денег.