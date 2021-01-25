Сагинтаев и Мусин подписали план ИТ-архитектуры Алматы

В нем дан анализ состояния цифровизации мегаполиса и определены приоритетные проекты для улучшения взаимодействия населения, бизнеса и государства.

Приоритетные направления цифровизации систем жизнеобеспечения мегаполиса были рассмотрены на ИТ-совете с участием акима Алматы Бахытжана Сагинтаева и главы МЦРИАП Багдата Мусина. Участники ИТ-совета подвели итоги работы в 2020 году, обсудили инициативы по поддержке ИТ-предпринимательства, созданию условий для развития цифровизации и экспорта ИТ-услуг, взаимодействия с госорганами.

Так, в рамках «Дорожной карты» в 2020 году стартовала реализация проектов в сферах ЖКХ, транспорта, госуслуг, образования и здравоохранения. За прошедший год число поставщиков цифровых продуктов для нужд городского хозяйства выросло до 65 разработчиков, из которых 50% — стартап-проекты. Также была актуализирована «Дорожная карта» на 2021 год.

Бахытжан Сагинтаев отметил, что для успешного развития ИТ у Алматы есть все составляющие — поддержка местной власти, развитая университетская среда и подготовленное местное сообщество. Участники совета также подчеркнули, что мегаполис является передовым по развитию ИТ в Центрально-Азиатском регионе. Алматы обладает высоким человеческим потенциалом для того, чтобы сделать сферу ИТ лидирующей в секторе экономики города.

Аким Алматы и Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК подписали разработанный совместно с холдингом «Зерде» целевой план формирования ИТ-архитектуры Алматы. В нем дан анализ состояния цифровизации мегаполиса, а также определены приоритетные проекты, направленные на улучшение традиционных форм взаимодействия населения, бизнеса и государства. В рамках целевого состояния ИТ-архитектуры определены пути дальнейшего развития различных направлений и реализации компонентов технологической платформы Smart City.