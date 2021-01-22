Уже скоро бумажные права не понадобятся водителям

Принятый закон разработан по поручению Президента страны.

Сенат принял закон, позволяющий казахстанцам не иметь при себе водительские права. Далее закон будет направлен на подпись Президенту РК. После его вступления в силу полицейские смогут проверять наличие у водителя документов по своей базе данных, для чего хватит удостоверения личности. Таким образом, водители будут избавлены от штрафов за забытые дома документы.

«Принятый закон разработан по поручению Президента страны, с учетом мнений членов Национального совета общественного доверия. Теперь при вождении автомобиля не будет необходимости иметь при себе водительское удостоверение и технический паспорт. Это, безусловно, реальный результат проводимой в стране цифровизации», — отметил спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Однако водители авто с иностранными номерами, либо получившие водительские удостоверения за рубежом, по-прежнему должны будут иметь документы при себе, поскольку у казахстанских полицейских нет доступа к иностранным базам данных.