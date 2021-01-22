ЦОНы можно посетить только по предварительной брони

Оставить заявку на бронь можно на портале eGov или через Telegram.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации главные санитарные врачи регионов вынесли предписание по работе ЦОНов гг. Нур-Султан, Атырау, Костанай, Тобол, Рудный, Талдыкорган, Шымкент, Темиртау, Усть-Каменогорск и Семей. Теперь прием посетителей будет вестись только по предварительной брони. Данные изменения не распространяются на ЦОНы сельской местности и районных центров.

Чтобы оставить заявку на бронь, граждане могут воспользоваться порталом электронного правительства, сервисом телеграм-бота eGov KzBot 2.0, либо позвонить на короткий номер 1414. После процедуры бронирования гражданин получает уведомление, в какое время ему необходимо прийти в ЦОН.

«Наши коллеги во фронт-офисах находятся в непосредственном контакте с услугополучателями. Мы максимально стараемся обезопасить наших посетителей и сотрудников, обеспечив их средствами защиты. Поэтому рекомендуем услугополучателям при каких-либо проявлениях симптомов болезни воздержаться от посещения ЦОН», — говорит председатель госкорпорации Адил Кожихов.