В Казахстане стартовали продажи POCO M3

Бюджетный смартфон может похвастаться основной камерой в 48 Mп и мощной батареей 6000 мАч.

Бренд POCO объявил о старте продаж в Казахстане нового бюджетного смартфона POCO M3. Новинка предлагает тройную камеру, дисплей с разрешением FHD+, мощный аккумулятор и процессор Qualcomm Snapdragon 662.

Несмотря на доступную цену, POCO M3 может похвастаться основной камерой в 48 Мп. Тройная камера POCO M3 делает фотографии необычайной четкости, открывая пользователям новые возможности выразить свою креативность. В дополнение к основной камере новинка также оснащена макрокамерой на 2 Мп и датчиком глубины на 2 Мп, которые предоставляют еще больше потрясающих стилей. Функция Таймлапс позволяет «управлять временем», объединив статику и динамику в одном видео.

С самой мощной батареей в своем классе POCO M3 готов к развлечениям, общению, часам в интернете, и геймингу. Благодаря батарее в 6000 мАч POCO M3 не нуждается в подзарядке в течение пяти дней и более при небольшой нагрузке и в течение трех дней или немного меньше при умеренной нагрузке. Аккумулятор POCO M3 был создан для надежности при высоких температурах и может работать в течение 2,5 лет без заметных повреждений. Даже после 1000 циклов зарядки емкость аккумулятора останется практически на начальном уровне. Также гаджет поступит в продажу в комплекте с зарядкой 22,5 Вт, и поддержкой быстрой зарядки 18 Вт и обратной зарядки.

POCO M3 предлагает пользователям многочисленные функции для развлечений. Он оснащен двойной стереосистемой, которая поднимает звук на новый уровень сверхвысокого качества. По-настоящему флагманское звучание, которое обеспечивает эффект полного погружения во время прослушивания музыки и просмотра видео. Большой дисплей 1080 пикселей с разрешением FHD+ обеспечивает превосходное качество изображения и исключительные впечатления при просмотре. С высоким разрешением 2340×1080 ни одна деталь не ускользнет при просмотре.

А 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 662 с максимальной тактовой частотой до 2 ГГц и нейронным модулем третьего поколения AI Engine способен обеспечивать высочайшую мощность, не прерывая развлечений. POCO M3 можно приобрести в Казахстане по цене 69 990 тенге (4 Гб + 64 Гб) и 79 990 тенге (4 Гб + 128 Гб).