В Акмолинской области за 2020 год 94,8% госуслуг оказано электронно

По сравнению с 2019 годом количество оказанных услуг увеличилось на 9,3%.

В департаменте Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области подведены итоги проделанной работы за 2020 год. За отчетный период государственными органами области оказано 6 342 918 государственных услуг.

По словам главного специалиста управления государственных услуг Каната Айтымова, за последний год наблюдается увеличение услуг на 22 090. В бумажном виде государственными органами оказано 116 811 услуг. Таким образом, количество обращений граждан в государственные органы за получением государственных услуг снизилось на 71%. Через филиалы Госкорпорации «Правительство для граждан» оказано 287 811 государственных услуг, что также свидетельствует о снижении количества обращений на 56,2%.

Наблюдается положительная динамика увеличения доли обращений граждан в государственные органы за получением услуг в электронном виде через портал eGov и его сервисы, а также через информационные системы государственных органов. За отчетный период государственными органами в электронном виде оказано 5 938 296 государственных услуг (94,8%). По сравнению с 2019 годом количество оказанных услуг увеличилось на 9,3%.

Канат Айтымов отметил, что в период карантина госкорпорацией оказывались только те услуги, для предоставления которых требуется присутствие услугополучателя, и только по предварительному бронированию. Был упрощен «Сектор самообслуживания», организовано онлайн-консультирование граждан. Для социально уязвимых слоев населения создано специальное льготное окно для оказания госуслуг в бумажном и электронном виде.