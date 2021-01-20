Новые услуги для людей с особыми потребностями доступны на eGov

Обновления коснулись и мобильное приложение eGov mobile.

Новые услуги для людей с особыми потребностями, которые ранее оказывались исключительно в службах занятости и социальных программ местных исполнительных органов, переведены в онлайн-формат и доступны на портале электронного правительства. Так, помимо 18 уже действующих услуг, стали доступны еще шесть: предоставление специалиста жестового языка, предоставление индивидуального помощника, санаторно-курортное лечение, сурдо-тифлотехнические средства, обязательные гигиенические средства, предоставление кресел-колясок и протезно-ортопедической помощи.

«Реализация этих услуг является для нас одной из приоритетных. Наша задача — сделать так, чтобы казахстанцы с особыми потребностями могли получать все необходимые государственные услуги, не выходя из дома. Мы понимаем большую ответственность, и совместно с министерством труда примем все необходимые меры со своей стороны для улучшения предоставления подобных сервисов», — отметил Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Чтобы подать заявку на предоставление услуг на портале, необходимо выбрать соответствующую услугу, полагающиеся технические средства реабилитации, поставщика услуг с учетом потребностей и отслеживать статус заявки до полного исполнения индивидуальной программы реабилитации. Заказывая эти услуги, можно выбрать доставку на дом, и курьеры Казпочты доставят все необходимое.

Кроме того, в мобильном приложении eGov mobile стало доступно два цифровых документа, реализованных совместно с Министерством труда и соцзащиты — это удостоверение пенсионера и удостоверение кандаса. Теперь казахстанцы, скачавшие приложение, могут пользоваться цифровыми копиями 12 своих документов.