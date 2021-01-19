В Казахстане создали электронный паспорт вакцинации

Учитывая, что вакцинация от коронавируса стартует в стране с 1 февраля, электронный паспорт поможет в предоставлении информации для свободного передвижения вакцинированных граждан.

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел первое заседание правительства в обновленном составе, в ходе которого министр здравоохранения Алексей Цой выступил с докладом о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

По словам А. Цоя, в целом по республике с ноября 2020 года отмечается подъем заболеваемости Covid-19 — по сравнению с октябрем заболеваемость выросла в 4,5 раза, а в декабре по сравнению с ноябрем — в 1,2 раза. Тенденция к умеренному росту сохраняется и в январе, что, по словам министра, является следствием несоблюдения населением мер профилактики в период праздников. Так, за 19 дней января уже зарегистрировано 14 625 случаев КВИ. По состоянию на 19 января занятость инфекционных и реанимационных коек составила 32% и 23% соответственно.

Планируется, что вакцинация от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V» начнется в Казахстане 1 февраля. Всего до конца года планируется вакцинировать до шести млн казахстанцев. А с целью систематизированного учета вакцинируемых в РК разработан электронный паспорт вакцинации. Данные о ее проведении будут вестись в электронном формате, в централизованной информационной системе минздрава.

Как пояснил Алексей Цой, в мобильном приложении mGov имеется возможность внесения информации вручную пациентом, и медицинским работником — в веб приложении. Система способна интегрироваться с другими информационными системами и позволит всем лицам, получившим вакцинацию, предоставлять информацию по месту требования и для свободного передвижения.