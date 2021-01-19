В Таджикистане разработали мобильное приложение для трудовых мигрантов

Россия является основной страной, принимающей мигрантов из Таджикистана, и поэтому информация в этом приложении также связана с российским трудовым и миграционным законодательством.

Министерство труда и миграции Таджикистана совместно с организацией «Милосердие» запустили мобильное приложение «Путеводитель мигрантов». Мобильное приложение содержит правовую информацию для мигрантов, которая состоит из трех разделов с информацией, которую нужно знать до поездки в миграцию, во время пребывания в РФ, и перед возвращением на родину. Разработчики приложения считают, что приложение может заменить собой буклеты и листовки, разработанные до этого для мигрантов, передает CentralAsia.

Россия является основной страной, принимающей мигрантов из Таджикистана, и поэтому информация в этом приложении также связана с российским трудовым и миграционным законодательством. По словам разработчиков, преимущество мобильного приложения перед бумажными листовками и буклетами заключается в том, что с появлением изменений в миграционном законодательстве России информация будет сразу же обновляться. Помимо правовой информации по пребыванию в России приложение позволяет трудовым мигрантам поддерживать связь с должностными лицами дипломатических представительств Таджикистана и миграционной службы по месту их жительства.

По данным российской стороны, ежегодно в трудовую миграцию в Россию отправляется свыше 1 млн таджикистанцев, но по статистике Таджикистана, их около 500 тыс.