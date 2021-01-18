Цифровизация обеспечит сопряженность стран ЕАЭС на технологическом уровне

Пандемия стала катализатором трансформации.

Ци​фровизация всех областей жизни Евразийского экономического союза, которая заложена в Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года, позволит обеспечить сопряженность государств на технологическом уровне. Уверенность в этом высказал член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, выступая на сессии «Пандемия и интеграция: угроза или стимул к развитию?» в ходе Гайдаровского форума — 2021. В дискуссии также приняли участие директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая и директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. Модератором выступил заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян.

Андрей Слепнев напомнил, что в декабре 2020 года главы государств ЕАЭС утвердили Стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года, которые будут определять развитие союзных экономик на ближайшую пятилетку. Две ключевые темы стратегии — это цифровизация всех областей жизни Союза и рост его открытости для окружающего мира.

«Пандемия — это катализатор трансформации, спусковой крючок. Я уверен, что медики решат вопросы с вакцинацией, с купированием этой угрозы. Но встает вопрос: что дальше? Технологическая революция, переход к климатически нейтральным технологиям — вот, пожалуй, тот ключевой фокус, вокруг которого происходит трансформация», — заявил министр по торговле ЕЭК.

Он подчеркнул, что в настоящий момент идет кардинальное перераспределение влияния от финансовых корпораций к технологическим. В новом мире государствам будет необходимо как сохранить вопросы своего суверенитета, так и найти место в кооперации. При этом, по мнению Андрея Слепнева, ни одна экономика мира не сможет полностью обеспечить себя по всему спектру технологических платформ. А потому ответ кроется в интеграции.

В этой связи министр отметил важность и своевременность заложенных в стратегии ответов на новые вызовы, связанных с внутренней и внешней кооперацией, совместным импортозамещением, развитием цифровых транспортных коридоров. Кроме того, идет трансформация в области заключения соглашений о свободной торговле.

«Акцент делается на углубленное отраслевое сотрудничество, локализацию на целевых рынках. То есть — более субстантивные договоренности по взаимной кооперации, взаимной технологической увязке, стимулирующие торговлю», — пояснил Андрей Слепнев.

Наконец, еще одним важным моментом стратегии, по его словам, является роль, отводимая институтам развития. Речь идет, в частности, о поддержке совместных проектов с третьими странами при участии банков развития, институтов стимулирования развития догоняющих экономик, в практическую плоскость уходят вопросы финансовой поддержки экспорта, такие как создание евразийской перестраховочной компании.