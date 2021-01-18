Пенсионные накопления можно проверить с помощью SMS

ЕНПФ запустил новый сервис для вкладчиков.

Для удобства вкладчиков ЕНПФ запустил сервис для получения информации о пенсионных накоплениях, доступных для целевого использования на улучшение жилищных условий, оплату лечения, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо перейти на портал Cabinet.enpf.kz/porog и авторизоваться посредством одноразового пароля, который поступит через SMS на номер мобильного телефона, зарегистрированного в базе мобильных граждан mGov.

Для авторизации с помощью одноразового пароля нужно сделать всего несколько шагов:

— ввести свой ИИН и номер мобильного телефона;

— дать свое согласие на сбор и обработку персональных данных;

— нажать кнопку «Отправить код»;

— полученный шестизначный код ввести с мобильного телефона.

«Этот сервис позволит быстро узнать порог достаточности без ЭЦП и посещения отделений ЕНПФ. Сервис полностью соответствует требованиям уполномоченных государственных органов», — отметили в ЕНПФ.